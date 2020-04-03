Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подошла к отметке в 33,25 доллара за баррель. В свою очередь нефть марки WTI подорожала до $26,88 за баррель.

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Американский доллар подешевел на 21 копейку, до 77,04 рубля. Курс европейской валюты снизился на 52 копейки и составил 83,35 рубля.