Деньги 08 декабря 2022, 19:46 Стоимость нефти Brent приблизилась к ценовому потолку на российское сырье Фьючерсы на нефть Brent впервые в 2022 году опустились ниже 76 долларов РИА «Новости»

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Фьючерсы на нефть марки Brent с отгрузкой в феврале 2023 года резко потеряли в цене в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Минимальная стоимость барреля сырья составила 75,74 доллара. Это самый низкий показатель с начала года.

На момент написания материала Brent незначительно отыграл падение до 76,34 доллара, но до максимального показателя в 79,02 доллара за баррель вернуться не удалось.

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Вниз пошли и январские фьючерсы на нефть марки WTI. Там падение не настолько значительное — до 71,37 доллара за баррель, или 0,89% от максимальной цены на торгах.

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Страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия установили предельную цену на поставляемую морем российскую нефть в уровне 60 долларов за баррель. Министр финансов Антон Силуанов назвал такое решение нерыночным и подчеркнул, что это скажется на всем мировом рынке.