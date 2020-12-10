Стоимость нефти Brent превысила отметку 49 долларов за баррель

Уточняется, что по состоянию на 11:43 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составила 49,12 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе поднялась до 45,81 доллара за баррель.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова объяснила резкое снижение курса валют Центробанком на 9 декабря.