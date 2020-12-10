Стоимость нефти Brent превысила отметку 49 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent пересекла отметку 49 долларов за баррель, пишет ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Уточняется, что по состоянию на 11:43 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составила 49,12 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе поднялась до 45,81 доллара за баррель.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова объяснила резкое снижение курса валют Центробанком на 9 декабря.