Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 45 долларов за баррель, сообщили представители торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Уточняется, что по состоянию на 10:08 по московскому времени цена на октябрьские фьючерсы на Brent достигла 45,12 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI за сентябрь поднялась до 42,38 доллара за баррель, пишет ИА RNS.

Ранее в Центробанке сообщили официальный курс доллара и евро по отношению к отечественной валюте на вторник, 18 августа. По данным специалистов, стоимость доллара от ЦБ составит 72,9676 рубля.