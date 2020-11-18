Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель

Уточняется, что в 11:23 по московскому времени цена на фьючерсы с поставкой в январе составила 44,04 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до $41,57 за баррель.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что к концу нынешнего года курс американского доллара должен составить 78-79 рублей.