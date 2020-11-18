Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 44 доллара за баррель, сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Уточняется, что в 11:23 по московскому времени цена на фьючерсы с поставкой в январе составила 44,04 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до $41,57 за баррель.
Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что к концу нынешнего года курс американского доллара должен составить 78-79 рублей.