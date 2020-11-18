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    18 ноября 2020, 13:10

    Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель

    Полина Петрова

    Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 44 доллара за баррель, сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
    Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель

    Уточняется, что в 11:23 по московскому времени цена на фьючерсы с поставкой в январе составила 44,04 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до $41,57 за баррель.

    Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что к концу нынешнего года курс американского доллара должен составить 78-79 рублей.