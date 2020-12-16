Стоимость нефти Brent поднялась выше 51 доллара за баррель

Уточняется, что в 13:15 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составляла 51,01 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе равна 47,83 доллара за баррель.

Ранее экономисты сообщили, что ставки по кредитам в ближайшие месяцы могут снизиться по мере выхода страны из пандемии. Также причиной этого может стать падающая доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ).