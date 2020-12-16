Стоимость нефти Brent поднялась выше 51 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки 51 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE), пишет ИА RNS.
Уточняется, что в 13:15 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составляла 51,01 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе равна 47,83 доллара за баррель.
Ранее экономисты сообщили, что ставки по кредитам в ближайшие месяцы могут снизиться по мере выхода страны из пандемии. Также причиной этого может стать падающая доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ).