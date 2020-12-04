Стоимость нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 49 долларов за баррель, пишет ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Аналитики уточнили, что по состоянию на 10:03 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составила 49,51 доллара за баррель. Вместе с тем стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,3 доллара за баррель.
Накануне экономист и публицист Михаил Делягин заявил, что у россиян настало хорошее время для покупки иностранной валюты. Это обусловлено тем, что цены на нефть выросли и рубль укрепил свои позиции.