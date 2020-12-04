Стоимость нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

Аналитики уточнили, что по состоянию на 10:03 по московскому времени цена на февральские фьючерсы на Brent составила 49,51 доллара за баррель. Вместе с тем стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,3 доллара за баррель.

Накануне экономист и публицист Михаил Делягин заявил, что у россиян настало хорошее время для покупки иностранной валюты. Это обусловлено тем, что цены на нефть выросли и рубль укрепил свои позиции.