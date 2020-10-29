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    29 октября 2020, 16:00

    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель

    Полина Петрова

    Стоимость нефти марки Brent впервые с июня нынешнего года опустилась ниже 38 долларов за баррель, информирует ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель

    Уточняется, что в 13:00 по московскому времени цена на декабрьские фьючерсы составляла 37,92 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов марки WTI с поставкой в декабре опустилась до 36,23 доллара за баррель.

    Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, как поведет себя доллар после резкого повышения курса в конце октября в России.