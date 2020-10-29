Стоимость нефти Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель

Уточняется, что в 13:00 по московскому времени цена на декабрьские фьючерсы составляла 37,92 доллара за баррель. Помимо прочего, стоимость фьючерсов марки WTI с поставкой в декабре опустилась до 36,23 доллара за баррель.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, как поведет себя доллар после резкого повышения курса в конце октября в России.