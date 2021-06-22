Стоимость нефти Brent оказалась выше $75 впервые за два года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года выросла на 0,16% на лондонской бирже ICE. Теперь один баррель нефти стоит 75,02 доллара. Об этом говорят данные Лондонской финансовой биржи.

В последний раз за Brent давали более 75 долларов в апреле 2019 года. Нефть марки WTI при этом дорожала 22 июня до $73,14 за баррель( +0,03%).

Ранее цена нефти марки Brent также показывала максимум за два года. По состоянию на вечер15 июня цена фьючерсов на нефть Brent подросла до 74,14 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI увеличивалась 15 июня до 72,09 доллара за баррель.

Ранее несколько крупнейших транснациональных компаний, занимающихся торговлей нефтью, предсказали рост цен на этой неделе до 100 долларов за баррель. В частности, Bank of America посчитал, что отложенный спрос после локдаунов, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта станут катализаторами роста стоимости нефти до 100 долларов к 2022 году. Об этом написала газета «Известия».