Стоимость нефти Brent и WTI упала в ходе торгов ICE

Стоимость нефти в рамках платформы ICE в Лондоне упала. Об этом сообщили Nation News.

Нефть сорта Brent упала в цене на 5,22% из-за решения, которое было принято внутри ОПЕК+ по поводу сохранения прироста нефтедобычи в январе на уровне 0,4 миллиона баррелей в сутки. Стоимость фьючерсов в феврале составила 66,1 доллара за баррель.

Нефть марки WTI также подешевела. Стоимость одно барреля составила 62,78 доллара, что ниже предыдущих показателей на 4,34%. Спустя время стоимость нефти Brent достигала 67,65 доллара за баррель. WTI упала на 1,85% и достигала показателей в 64,37 доллара за аналогичный объем.