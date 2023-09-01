Деньги 01 сентября 2023, 09:28 Стоимость национализированной квартиры Зеленского в Ялте перевалила за 200 тысяч долларов Константинов: стоимость квартиры Зеленского в Крыму составила 300 тысяч долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия, расположенном на юге Крыма, национализировали. Ее стоимость оценили в 200-300 тысяч долларов (более 29 миллионов рублей). Об этом РИА «Новости» сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте 200-300 тысяч долларов — это смех, он в день больше кладет в карман», — высказался Константинов.

Реклама

По его словам, крымская квартира стала для Зеленского «как для паровоза — гайка». Учитывая баснословное количество миллиардов на счету политика, эта недвижимость не имеет никакого значения. Парламентарий предположил, что сам президент Украины может ненавидеть день, когда купил квартиру, будучи обычным комиком. Однако о давней жизни он, вероятно, уже забыл.

«Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился. И что обратного пути у него нет. В том числе и обратного пути в Ялту», — резюмировал Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова национализировали квартиру супруги Зеленского, расположенную в Ялте.