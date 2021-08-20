Невнимательность россиян и пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным банкам завышать для заемщика итоговую стоимость кредита. Центробанку уже предложили способы решить проблему.

С инициативой выступил проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков», сообщила газета «Ведомости».

В письме на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уточнила руководитель проекта Евгения Лазарева, говорится о том, как справиться с ситуацией.

Проблему с полной стоимостью кредита (ПСК) в ЦБ признали. Регулятор занялся подготовкой изменений в закон.

Понятие ПСК Центробанк ввел в 2008 году. В нем отражены все затраты на обслуживание кредита. Они выражены в процентах и включают в себя сами проценты за пользование взятой у банка суммы, различные комиссии и другие расходы. Значение ПСК выше ставки по самому кредиту.

Некоторые виды платежей в расчет ПСК не входят. Например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, досрочное погашение, плата за выписку по счету и неустойка.