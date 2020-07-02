    02 июля 2020, 18:56

    Стоимость газа снизили для жителей Севастополя

    Дарья Морозова

    Тарифы на газ для населения Севастополя снизились. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент городского хозяйства.

    «В пределах объема потребления до 3 500 кубических метров в год с 1 июля 2017 года — 4 862,72 рубля за 1 000 кубических метров (с НДС)», — говорится в приказе.

    До этого топливо стоило 5 025,56 рубля за 1000 кубометров. Стоимость актуальна для всего города, кроме той его части, которую обеспечивает газораспределительная станция в селе Вишневое. Там цена составит 3 887,78 рубля (ранее — 3 943,88 рубля).