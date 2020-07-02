Стоимость газа снизили для жителей Севастополя

«В пределах объема потребления до 3 500 кубических метров в год с 1 июля 2017 года — 4 862,72 рубля за 1 000 кубических метров (с НДС)», — говорится в приказе.

До этого топливо стоило 5 025,56 рубля за 1000 кубометров. Стоимость актуальна для всего города, кроме той его части, которую обеспечивает газораспределительная станция в селе Вишневое. Там цена составит 3 887,78 рубля (ранее — 3 943,88 рубля).