Стоимость евро впервые с 22 апреля превысила 83 рубля

Евро на открытии первых торгов в мае вырос до 83 рублей. Этого значения европейская валюта достигла впервые с 22 апреля.

На первых майских торгах на Московской бирже рубль вслед за нефтью начал снижаться к доллару и евро. При открытии курс евро рос на 2%, достигнув отметки в 83,04 рубля.

По данным на 11:15, евро торгуется на уровне 82,32 рубля, доллар — 75,36 рубля. Это примерно на процент больше по сравнению с уровнем прошлого закрытия торгов.

Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июле сейчас стоит 25,79 доллара за баррель, что ниже прошлых торгов на 2,5%. Июльский фьючерс нефти WTI стоит на бирже сейчас 21,23 доллара, что ниже на 4,5%.

В середине апреля произошел обвал нефтяных цен, когда фьючерсы WTI достигли отрицательных значений. Вслед за нефтью терять позиции стал и рубль.

Аналитики связывают падение цен на нефть с низким спросом на топливо из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Для борьбы с пандемией страны остановили авиасообщение и многие производства.