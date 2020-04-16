Стоимость доллара увеличится к майским праздникам

По информации сайта «Утро.ру», к 1 мая стоимость доллара может достичь 80 рублей.

«Цены на нефть после подписанной в первой декаде апреля сделки ОПЕК+ показали краткосрочный рост. Но во второй половине месяца рост может остановиться. Если цены на нефть в течение апреля продолжат расти и двигаться в направлении 35 долларов за баррель, то рубль продолжит укрепление», — пояснила Мильчакова.

Если цены на нефть начнут снижаться к 20 долларам за баррель, то рубль потеряет устойчивое положение. Тем не менее, не должно быть обвала курса рубля.

«В целом до мая прогнозируем курс доллара в широком коридоре от 72 до 80 рублей, а курс евро на уровне 78-84 рублей», — подчеркнула эксперт.