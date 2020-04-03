    03 апреля 2020, 11:14

    Стоимость доллара и евро увеличилась на открытии торгов

    Ольга Ситникова

    Цены американской и европейской валюты поднялись на открытии торгов Московской биржи. Об этом сообщило ИА RNS.

    На момент открытия стоимость доллара увеличилась на четыре копейки по отношению к показателю закрытия и достигла 77,65 рубля. В десять утра по московскому времени доллар можно было приобрести за 77,44 рубля.

    В свою очередь, с закрытия биржи евро подорожало на 22 копейки. На открытии торгов курс составил 84,08 рубля, а к десяти утра — 83,82 рубля.