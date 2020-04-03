Стоимость доллара и евро увеличилась на открытии торгов

На момент открытия стоимость доллара увеличилась на четыре копейки по отношению к показателю закрытия и достигла 77,65 рубля. В десять утра по московскому времени доллар можно было приобрести за 77,44 рубля.

В свою очередь, с закрытия биржи евро подорожало на 22 копейки. На открытии торгов курс составил 84,08 рубля, а к десяти утра — 83,82 рубля.