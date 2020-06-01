Стоимость доллара достигла минимума с начала марта

На открытии торгов, уточнил ТАСС, доллар стоил 69,81 рубля. Снижение составило 0,5%. Евро по состоянию на 10:00 стоил 77,71 рубля, на 0,3% меньше.

Курс доллара опускался ниже 70 рублей 6 марта 2020 года.

Положение российской валюты укреплялось в апреле и мае. Рубль восстановил свои позиции на 6,06% по отношению к доллару и на 4,52% — к евро. Рост помог компенсировать свыше половины потерь, к которым привел мартовский обвал.

Рубль растет на фоне стабилизации рынка нефти. Его укреплению способствует и запуск мировой экономики после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Кроме того, на курс влияет ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% годовых.