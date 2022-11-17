Деньги 17 ноября 2022, 15:14 Стоимость дизельного топлива выросла на 15 копеек в Волгоградской области

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Дизельное топливо подорожало на 15 копеек за последнюю неделю. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда».

Сейчас его стоимость равна 53,62 рубля. Цена на бензин при этом никак не изменились. АИ-92 до сих пор стоит в районе 47,97 рубля за литр, АИ-95 — около 53,26 рубля, АИ-98 — 59,05 рубля.

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Уточняется, что в последний раз цены на солярку выросли в конце октября на семь копеек. Тогда же на 34 копейки подорожал АИ-98.

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