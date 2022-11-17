17 ноября 2022, 15:14
Стоимость дизельного топлива выросла на 15 копеек в Волгоградской области
Дизельное топливо подорожало на 15 копеек за последнюю неделю. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда».
Сейчас его стоимость равна 53,62 рубля. Цена на бензин при этом никак не изменились. АИ-92 до сих пор стоит в районе 47,97 рубля за литр, АИ-95 — около 53,26 рубля, АИ-98 — 59,05 рубля.
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Уточняется, что в последний раз цены на солярку выросли в конце октября на семь копеек. Тогда же на 34 копейки подорожал АИ-98.
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Топливо
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