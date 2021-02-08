Стоимость биткоина взлетела до исторического максимума

По данным на 16:00 по московскому времени, биткоин в ходе торговой сессии вырос в цене на 11,8%. В результате стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

В 15:54 по московскому времени биткоин торговался выше отметки 42 тысячи долларов.

Стоимость акций биткоина выросла в конце января, после того как Илон Маск упомянул криптовалюту в Twitter. В тот день стоимость биткоина перевалила за 37 тысяч долларов. Маск прокомментировал произошедшее на своей странице. После его поста акции криптовалюты выросли на 16%.

Также в конце января крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа Binance заявила, что суд отменил решение о запрете ее сайта. Площадку заблокировали в сентябре 2020 года. Сайт обвинили в незаконном размещении информации о возможности приобрести биткоин. Теперь портал официально удалили из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов. Биржа возобновила работу в России.