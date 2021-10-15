Стоимость биткоина впервые с апреля превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина на торгах впервые с 18 апреля превысила отметку в 60 тысяч долларов. По данным Coindesk, к 17:16 он достиг уровня 60 125 долларов, подорожав на 4,38%.

До этого биткоин стоил больше 60 тысяч долларов 18 апреля. Его максимум в 65 тысяч долларов (почти 4,9 миллиона рублей) был зафиксирован 14 апреля.

Специалисты не исключают, что до конца года биткоин может подняться до уровня 73–75 тысяч долларов. Такое мнение ранее выразил резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

Месяцем ранее биткоин торговался на отметке в 50 тысяч долларов.

На стоимость любой криптовалюты влияет соотношение спроса на цифровой актив. Также на курсе сказывается уровень востребованности в конкретный момент.