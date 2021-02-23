Стоимость биткоина снизилась на 16%

Во вторник, 23 февраля, биткоин в ходе торговой сессии снизился на 16,38% и достиг отметки 45,6 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:57 по московскому времени.

Почти через 20 минут биткоин вновь начал расти. По данным на 15:17 по московскому времени, курс самой популярной криптовалюты находился на уровне 47,2 тысячи долларов (−11,7%).

Сегодня утром биткоин всего за несколько часов рухнул на 10%, цифровая валюта торговалась на уровне 50,2 тысячи долларов.

После падения биткоина основатель Tesla и SpaceX Илон Маск лишился 15 миллиардов долларов, уточнила «Газета.ru». Предприниматель также потерял статус самого богатого человека в мире. На фоне падения криптовалюты акции компании Tesla упали на 8,6%. Незадолго до этого компания объявила, что приобрела биткоины на 1,5 миллиарда долларов.

Эксперты ранее предсказали взлет криптовалюты в 2021 году до 200 тысяч долларов. Однако это продолжится недолго, вскоре курс придет к коррекции. По мнению аналитиков, в ближайшее время цена на биткоин может подорожать еще на 20%.