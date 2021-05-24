Стоимость биткоина превысила 38 тысяч долларов

В ходе торгов курс биткоина продемонстрировал положительную динамику. Об этом сообщил ТАСС.

ИА Nation News уточнило, что криптовалюта поднялась на 10,69% и подошла к отметке в 38 475 долларов. Позднее курс биткоина начал падать и составил 38 194 долларов.

Эксперт в сфере блокчейн-технологий Анатолий Илле посоветовал хранить сбережения не в евро и долларах, а в биткоине.

«История показывает, что все когда-либо существовавшие фиатные валюты (не обеспеченные золотом или другими ценностями — прим. ред.) в конце концов обратились в ноль. Происходит это благодаря инфляции», — напомнил специалист.