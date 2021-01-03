Стоимость биткоина превысила $34 тысячи. Это новый исторический рекорд

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум. Теперь стоимость криптовалюты превысила 34 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным CoinMarketCap на 08:31 по московскому времени, биткоин дорожал на 16,56%, до 34 193 долларов. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance в это же время стоимость биткоина остановилась на отметке 34 102 долларов.

За последние несколько недель самая популярная криптовалюта уже несколько раз взлетала в цене. В среду, 16 декабря, биткоин преодолел исторический максимум — 20 042 доллара. Этот показатель держался с 2017 года. После этого валюта начала обновлять рекорды. Еще вчера биткоин стоил 30 тысяч долларов. А в четверг — 29 тысяч долларов.

Накануне эксперт назвал преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов «верхним пределом», после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции. По мнению директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, росту биткоина может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Другой аналитик не стал исключать подорожание биткоина до 40 тысяч долларов.