Деньги 18 марта 2023, 02:09 Стоимость биткоина подскочила более чем на 10% Coindesk: цена биткоина превысила 27 тысяч долларов Unsplash

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Курс биткоина вырос более чем на 10%, до 27 472,54 долларов. Такими данными поделилась площадка CoinDesk в 01:34 по московскому времени.

По данным на 01:47 по московскому времени, курс биткойна поднялся на 11,3% и находился на уровне 27,81 тысяч долларов.

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Американские аналитики связали повышенный интерес к биткоину со стрессом, который наблюдается в банковском секторе США на фоне банкротства трех крупных банков. А также на рост стоимости повлияла пауза, которую взяла Федеральная резервная система, определяющая ключевую ставку.

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Во вторник, 14 марта, курс биткоина демонстрировал уверенный рост вверх, в итоге, он увеличился до 25 476 тысяч долларов (+14,47%). Площадка CoinDesk сообщила, что это был самый резкий подъем криптовалюты после ее жесткого падения в начале пандемии.

На минувшей неделе американские банки Silicon Valley Bank и Signature Bank сообщили о банкротстве. Они не смогли провести дополнительную эмиссию для покрытия возникших убытков на фоне увеличения ключевой ставки. Это отрицательно повлияло на стоимость государственных ценных бумаг, в которые финансовые организации вложили средства вкладчиков. На этом фоне другие клиенты решили закрыть свои депозитные счета.