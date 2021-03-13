Стоимость биткоина побила рекорд второй раз за день

Биткоин стоит дороже 60 тысяч долларов. Это стало известно в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance.

Об этом сообщило РИА «Новости». По данным биржи, стоимость криптовалюты увеличилась на 5,77%, до 60 104 долларов.

Портал CoinMarketCap, который считает среднюю стоимость по данным 20 разных бирж, ранее опубликовал информацию, что биткоин подорожал на 7,08% — до 59 952 долларов. Тогда криптовалюта впервые побила рекорд за субботу, 13 марта.

Ранее специалист по инфляции и эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев заявил. что биткоин — самая опасная валюта для вложения денег. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Несмотря на феерический рост, нет уверенности, что он удержится на этих вершинах», — считает экономист.

Также он не рекомендовал хранить сбережения в рублях наличными. Он отметил, что при таком варианте нет прироста, а хранить крупную сумму дома небезопасно, хотя это и может казаться удобным.

«Рублевый банковский вклад надежен, но малодоходен. Но если цель — сохранение сбережений, то это неплохой способ», — считает Беляев.