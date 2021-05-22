Стоимость биткоина опустилась до 34 тысяч долларов

Курс биткоина упал на 14% за сутки, достигнув к полуночи по Москве 34 тысяч долларов. Позднее криптовалюта прибавила в цене, и сейчас торгуется в среднем по 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин в 00:10 по московскому времени стоил 34,4 тысячи долларов (падение на 14,5%). Похожая ситуация была и на других биржах. По данным портала CoinMarketCap, который представляет среднюю цену по 20 площадкам, биткоин за сутки подешевел на 14,3% — до 34,5 тысячи долларов.

К 02:30 по Москве за биткоин давали в среднем 37,3 тысячи долларов США.

Резкое падение курса произошло 12 мая: стоимость биткоина рухнула с 56,7 тысячи долларов до 49,5 тысячи.

19 мая криптовалюта торговалась по 30 тысяч долларов — более чем вдвое меньше апрельского историческим максимумом в 64 854 доллара.

Обвал произошел после запрета на использование криптовалют в Китае. Также на снижение курса повлияло заявление Илона Маска о том, что его компания больше не будет принимать биткоины за электрокары Tesla.