Деньги 04 декабря 2023, 09:17 Стоимость биткоина достигла максимума за более чем полтора года Coindesk: впервые с 25 апреля 2022 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч Keystone Press Agency / Global Look Press

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Биржевая стоимость биткоина поднялась выше 40 тысяч долларов впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 04:56 по московскому времени стоимость биткоина составила 40 796 долларов. Таким образом, за сутки цена валюты увеличилась более чем на тысячу долларов.

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Объем торговли биткоинами вышел на минимум в конце августа. Криптоинвесторы объясняли эту ситуацию уходом с рынка большого числа крупных розничных покупателей.

Глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин отмечал, что в ближайший год курс биткоина имеет возможность побить собственные рекорды, которые были на пике расцвета электронной валюты.

В сентябре об уходе из России объявила крупная криптовалютная биржа Binance. Руководство платформы продало свои активы компании CommEX, переход на новую систему займет около года.