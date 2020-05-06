Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов
Впервые с середины марта цены на российскую нефть Urals на рынках Северно-Западной и Южной Европы приблизились к 25 долларам за баррель. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильное агентство Argus.
Отмечается, что мировые котировки на нефтяном рынке выросли благодаря тому, что первого мая в силу вступило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении во вторник увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара за баррель», — уточняется в сообщении агентства.