Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов

Отмечается, что мировые котировки на нефтяном рынке выросли благодаря тому, что первого мая в силу вступило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении во вторник увеличилась на 4,59 доллара за баррель, до максимального уровня с середины марта — 24,68 доллара за баррель», — уточняется в сообщении агентства.