Стоимость барреля нефти WTI упала ниже 15 долларов

По данным информагентства, цены на нефть обвалились из-за опасений, что в условиях рекордно низкого мирового спроса сырье негде будет хранить. В свою очередь фьючерсы нефти марки Brent упали до 27,65 доллара.

Отмечается, что снижение котировок на мировом нефтяном рынке продолжается вопреки недавним договоренностям, к которым пришли крупнейшие нефтедобытчики по снижению добычи более чем на 10%.