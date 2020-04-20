Стоимость барреля нефти WTI упала ниже 15 долларов
Впервые с 1999 года майские фьючерсы нефти марки WTI упали ниже 15 долларов. Они подешевели до 14,76 доллара за баррель, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, цены на нефть обвалились из-за опасений, что в условиях рекордно низкого мирового спроса сырье негде будет хранить. В свою очередь фьючерсы нефти марки Brent упали до 27,65 доллара.
Отмечается, что снижение котировок на мировом нефтяном рынке продолжается вопреки недавним договоренностям, к которым пришли крупнейшие нефтедобытчики по снижению добычи более чем на 10%.