Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 29 долларов
В ходе торгов июльские фьючерсы нефти марки Brent опустились до 28,66 доллара за баррель. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, нефть марки WTI потеряла в цене 6,3%, снизившись до $24,83 за баррель.
В свою очередь российская нефть Urals впервые с середины марта приблизилась к отметке в 25 долларов за баррель. Отмечается, что профильные агентства связывают рост нефтяных котировок с тем, что первого мая в силу вступило соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.