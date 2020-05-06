Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 29 долларов

По данным издания, нефть марки WTI потеряла в цене 6,3%, снизившись до $24,83 за баррель.

В свою очередь российская нефть Urals впервые с середины марта приблизилась к отметке в 25 долларов за баррель. Отмечается, что профильные агентства связывают рост нефтяных котировок с тем, что первого мая в силу вступило соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.