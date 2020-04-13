Стоимость барреля нефти Brent приблизилась к 32 долларам

По данным издания, на лондонской бирже ICE североморская марка нефти Brent подорожала до 31,99 доллара за баррель, прибавив в цене 1,62%. На Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы нефти также выросли. Они составили 23,24 доллара, подскочив на 2,11%.

Положительная динамика на топливном рынке объясняется тем, что накануне страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи.