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    09 ноября 2020, 16:59

    Стоимость барреля нефти Brent превысила 43 доллара

    Полина Петрова

    Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 10%, до 43,47 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет ИА Nation News.
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 43 доллара

    По словам специалистов, на фоне таких показателей российский рубль ощутимо укрепился к иностранным валютам. Стоимость доллара составила 76 рублей, евро — 90 рублей.

    В воскресенье, 8 ноября, на вечерней сессии Мосбиржи расчетами на предстоящий день число заявок о покупке в паре рубль-доллар достигло 5,2 тысячи. Предыдущий максимум года был зафиксирован в марте и в начале июня текущего года.