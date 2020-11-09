Стоимость барреля нефти Brent превысила 43 доллара
Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent увеличилась на 10%, до 43,47 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет ИА Nation News.
По словам специалистов, на фоне таких показателей российский рубль ощутимо укрепился к иностранным валютам. Стоимость доллара составила 76 рублей, евро — 90 рублей.
В воскресенье, 8 ноября, на вечерней сессии Мосбиржи расчетами на предстоящий день число заявок о покупке в паре рубль-доллар достигло 5,2 тысячи. Предыдущий максимум года был зафиксирован в марте и в начале июня текущего года.