Стоимость барреля нефти Brent превысила 43 доллара

По словам специалистов, на фоне таких показателей российский рубль ощутимо укрепился к иностранным валютам. Стоимость доллара составила 76 рублей, евро — 90 рублей.

В воскресенье, 8 ноября, на вечерней сессии Мосбиржи расчетами на предстоящий день число заявок о покупке в паре рубль-доллар достигло 5,2 тысячи. Предыдущий максимум года был зафиксирован в марте и в начале июня текущего года.