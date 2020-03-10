Стоимость барреля нефти Brent достигла 38 долларов

На 15:03 по московскому времени Brent прибавила в цене более 3,5 доллара относительно уровня закрытия предыдущих торгов, сообщил ТАСС. Сообщается, что нефть WTI выросла до 34,6 доллара за баррель.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак пообещал, что скачки цен на нефть не повлияют на розничные цены на бензин. По его словам, регуляторные меры стабилизации внутреннего рынка топлива, принятые в 2018 году, эффективно работают.

Утром 9 марта апрельский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 31,38 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI также снизилась до 27,9 доллара за баррель. Часть обвала цены позднее отыграли.