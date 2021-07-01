Стилист посоветовала не покупать одежду у Instagram-блогеров

Стилист Валерия Санадзе заявила о том, что многие Instagram-блогеры обманывают своих подписчиков, запуская свои бренды одежды. По ее мнению, они выдают вещи с AliExpress за одежду собственного производства. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я слежу за российскими брендами одежды, приятно что они быстро развиваются, многие по качеству не уступают люксовым брендам, но понимаю, что при таком большом их количестве легко натолкнуться на Китай. Сама лично сталкивалась с недобросовестными магазинами, которые кричат, что шьют все сами, а по факту не могут заменить оторвавшуюся фурнитуру на куртке», — заявила стилист.

Санадзе отметила, что сама покупает одежду только в проверенных магазинах. Специалист посоветовала фотографировать понравившуюся одежду и проверять ее через приложение Aliexpress. Если поисковик найдет аналогичную вещь, вероятнее всего она была заказана на китайском сайте.