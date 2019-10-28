Якутская страховая компания «Стерх» лишилась лицензии

По данным ЦБ, страховщик нарушил порядок инвестирования средств страховых резервов, превысив более чем на 20% минимально допустимое соотношение собственных средств и принятых обязательств. Кроме того в «Стерхе» неоднократно нарушали требования страхового законодательства, говорится в пресс-релизе.

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ЦБ обязал компанию произвести выплаты по наступившим страховым случаям, а также уведомить клиентов и партнеров об отзыве лицензии и сообщить дату досрочного прекращения страховых договоров.

«Стерх» работает главным образом в Якутии, там у компании около 30 филиалов. Также по одному офису акционерного общества открыто в Москве, Казани, Краснодаре, Хабаровске и Владивостоке. Страховщик называет себя «крупнейшей страховой компанией на Дальнем Востоке».

На 65% компания принадлежит властям Якутии, еще 17% находятся в собственности у АО «Республиканская инвестиционная компания», около 15% принадлежат АО «РИК Плюс», уточнил ТАСС.

В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у столичного страховщика «КРК-Страхование».