Ставку по вкладам для бедных захотели сделать больше ключевой

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, по которому предусматривается, что процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на один процентный пункт превышать значение ключевой. Об этом написали «Известия».

По данным издания, чтобы рассчитывать на такой доход, у гражданина должен быть только один депозит и сумма там не должна превышать 100 тысяч рублей.

Также документ предусматривает возможность открытия социального счета в банке для россиян с низким уровнем дохода.

«Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет. Идет процесс согласования», — рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Центробанке сообщили, что все обозначенные в проекте условия в настоящее время обсуждаются. В Минфине на запрос о поддержке появления таких депозитов и рассмотрении механизма госсубсидирования сказали, что вопрос прорабатывается. В Минтруде сообщили, что рассматривают подходы к реализации этой идеи с учетом принципов социального казначейства.

Банки отметили, что они также готовы к дискуссии по законопроекту.