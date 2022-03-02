Ставку по накопительному счету «Онлайн копилка» Совкомбанк повысил до 25% годовых

Совкомбанк с 2 марта повысил ставку по накопительным счетам в мобильном приложении до 25% годовых. Раньше она была не выше 4%.

Представители финансовой организации пояснили, что речь идет о ставке по накопительному счету «Онлайн копилка», который можно открыть в разделе «Маркет» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк».

При подключении клиент сам выбирает способы для пополнения счета. Это может быть автоперечисление фиксированной суммы с определенной периодичностью, другой вариант — процент от покупок или процент от любой суммы пополнения, а также разница от округления суммы покупок. Помимо этого, можно настроить автоматическое зачисление кешбэка от покупок картой «Халва» или процентов на остаток своих денег по карте.

В пресс-службе отметили, что на остаток средств в копилке, который превышает десять тысяч рублей, Совкомбанк будет дополнительно начислять 25% годовых за каждый отчетный месяц. Повышенная ставка действует и по ранее открытым накопительным счетам, заключили в банке.