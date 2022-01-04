Ставку по ипотеке в 3% предложили ввести для многодетных россиян

Законопроект о льготной ставке по ипотеке в размере 3% годовых для семей с тремя и более детьми подготовили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии Сергей Миронов.

Он пояснил, что документ предлагает распространить льготную ставку на все ранее выданные кредиты для покупки жилья, права на которые у банков выкупит государственная организация «ДОМ.РФ», ее дочерние организации или ипотечные агенты. Правила предоставление льготной ставки разработает правительство.

Миронов напомнил, что правительство уже приняло ряд мер для повышения рождаемости в стране. В частности, семьи с детьми могли взять ипотеку по ставке в 6% годовых. Но сейчас необходимо двигаться дальше, поэтому новый закон предлагает выдачу кредитов под 3% годовых для многодетных россиян.

Законопроект предусматривает выделение средств из государственной казны. Это нужно учитывать при подготовке нового проекта федерального бюджета на ближайшие три года.