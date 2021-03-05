Россиянам рассказали, когда могут вырасти ставки по вкладам

На ставку по банковским вкладам влияет ключевая ставка Центробанка, которая достигла рекордного минимума 4,25%. При этом до конца 2021 года ставка может увеличится до 5-5,5%, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«До конца года она может вырасти до 5-5,5%, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7-4,2%», — рассказал финансист агентству «Прайм».

По словам Тузова, вслед за Центробанком российские финансовые организации повысят ставки по вкладам. Банки будут привлекать новых клиентов, увеличивая объем ликвидности. Также вырастут и средневзвешенные ставки по кредитам.

Эксперт пояснил, что оптимальным вариантом считается, когда ставки по депозитам дают возможность получения прибыли. Сейчас же ставки уходят в отрицательные значения. Тузов отметил, что при уровне ключевой ставки более 5,5-6% можно ожидать, что ставки по вкладам установятся примерно на такой же отметке.