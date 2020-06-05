Ставки по вкладам опустились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в банках РФ в конце мая снизилась до минимальных значений за всю историю. Эксперты считают, что все дело в низкой кредитной активности россиян и снижении ключевой ставки Центробанка России. По их мнению, ставка продолжит падать.

Как сообщила газета «Коммерсант», средняя максимальная ставка в российских банках, входящих в топ-10 страны, снизилась до рекордного показателя — 5,039%. Это рекордное падение ставок даже по сравнению с июлем 2015 года.

Управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов заявил изданию, что ожидает дальнейшего снижения. По его мнению, в краткосрочной перспективе ставки могут упасть еще на 0,5%.

Старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич уточнил, что доходность по безрисковому активу снизилась с начала мая с 5,1 до 4,6%. Причем динамика ставок по депозитам определяется именно этой доходностью.

Аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егор Дахтлер предположил, что Центробанк уже в июне может снизить ключевую ставку до 4,5%, что также скажется на банковских ставках. По словам Максима Петроневича, вслед за этим ставки по вкладам населения могут снизиться до 4,5-4,7%.

В результате проведенного исследования выяснилось, что россияне стали лучше разбираться в финансовой сфере. Индекс финансовой грамотности больше всего вырос в Республике Коми, Калининградской и Кировской областях.