Ставки по вкладам достигли рекордного минимума в российских банках

Ставки по вкладам в различных банках России упали до исторического минимума. Сейчас они снизились до 6,03%, чего не случалось за всю историю наблюдения.

Речь идет о среднем арифметическом числе максимальных ставок в 10 банков России: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Райффайзенбанка, МКБ, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и «ФК Открытие». Такое значение не было зафиксировано ни разу с 2009 года — именно с того времени с доступе есть данные ЦБ РФ. Снижение ставок зафиксировали во второй декаде ноября, сообщил Forbes в пятницу, 22 ноября.

Ранее рекордный минимум процентной ставки по депозитам наблюдали в начале июня 2018 года. Тогда средний показатель снизился до 6,05%.

Тем временем самый высокий показатель средней максимальной ставки составляет 7,72%. Это случилось в марте 2019 года. С тех пор ЦБ успел четыре раза снизить ключевую ставку. Именно от нее зависит, под какой процент банк станет выдавать кредит или открывать депозит. В октябре она остановилась на отметке 6,5% годовых. Однако есть вероятность, что это не самая низкая ставка. 23 декабря состоится заседание совета директоров Банка России — именно там будет решен вопрос о целесообразности дальнейшего снижения ставки.