Ставки по льготным кредитам стали ниже для малого, среднего бизнеса и самозанятых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам. Он уточнил, что мера коснется малого и среднего бизнеса и самозанятых.

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — рассказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что ставка снизилась на 1,5%: первоначально она составляла 8,5%, а по новым правилам ее максимальный размер не может быть выше, чем ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2,75%.

«Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что этот шаг поможет предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. Кроме того, он даст им больше возможностей для развития уже существующего бизнеса, а также инвестирования средств в новые проекты.

Последнее, по словам Мишустина, крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. Особенно это важно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность». Премьер-министр подчеркнул, что сейчас важно помочь бизнесу справиться с финансовыми трудностями и сохранить кадровый потенциал.