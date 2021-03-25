Ставки по кредитам для малого бизнеса выросли после действий ЦБ

После повышения ключевой ставки вырос процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Это нивелирует выгоду от таких займов, сообщили «Известия».

19 марта ЦБ впервые с конца 2018 года увеличил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4% до 4,5%. Это автоматически ведет к росту стоимости кредитов как для бизнеса, так и для граждан.

Такое решение обосновали более быстрым восстановлением внутреннего спроса и ростом инфляции. Также Центробанк допустил и повторное повышение ключевой ставки до конца года. По данным Bloomberg, ставка может вырасти до 5,5-6%.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса автоматически увеличились с 7% до 7,25%, рассказали изданию в Минэкономразвития.

Министерство запустило программу льготного финансирования в 2019 году. По ней компании могут взять кредит на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств.

Максимальная ставка по таким займам изначально составляла 8,5%, с 2021 года на фоне пандемии ее снизили до 7%, однако привязали к ключевой ставке ЦБ. Теперь процент рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 2,75%».

При повышении ключевой ставки до 5,5-6% льготные кредиты будут выдавать под 8,25-8,75%, что нивелирует эффект от снижения ставок в январе.