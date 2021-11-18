Ставки по ипотеке вырастут в России до конца года

Ставки по ипотеке продолжают расти. До гонца года средний показатель может превысить 8%. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ставки растут. Возможно, в этом году средняя ставка перейдет за 8%», — сказал он.

Несмотря на это, работа с льготными категориями граждан будет продолжена. Министр также подчеркнул, что спрос на жилье до сих пор не покрыт предложением. Несмотря на рост цен, недвижимость продолжает оставаться востребованной на рынке.

«Ситуация так или иначе стабилизируется. Использование льготных механизмов — та задача, которая отрабатывается сегодня. Пока мы не наблюдаем снижения объемов ипотечных кредитов», — отметил Файзуллин.

Он подчеркнул, что сейчас задача регионов — максимально быстро ввести в стройку как можно больше нового жилья, Это позволит стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность для россиян.

Ранее Сбербанк заявил, что повысил ставки по ипотеке. На новостройки они выросли на 0,4% 0 до 8,8%, а на вторичное жилье — на 0,6% — до 9,1%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики не создает противоречия с доступностью ипотеки в России. Наоборот — это позволяет сдержать рост ставок, которые увеличились не так сильно, как инфляция.