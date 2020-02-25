Ставки по ипотеке могут стать ниже 8% уже к концу года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься ниже 8%. Удешевление реально, даже если Центробанк не снизит уровень ключевой ставки. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«До уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро», — заявил Моисеев в ходе встречи с журналистами. Так он прокомментировал вероятность снижения ипотечных ставок в России.

По словам замминистра, в самое ближайшее время Минфин представит правительству доклад о мерах, благодаря которым получится снизить ставки по ипотеке. Итоговые предложения после обсуждения в Белом доме лягут на стол премьер-министра. Ориентировочно это произойдет к 16 марта.

Моисеев напомнил, что снизить ставки по ипотечному кредитованию ранее поручил президент России Владимир Путин. Ставки могут упасть ниже отметки в 8% уже к концу 2020 года.

Президент России в послании Федеральному собранию в феврале поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке. Кроме того, глава государства предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы. Еще одно предложение — компенсировать из казны затраты на ипотеку тем семьям, где родится третий и последующий ребенок. Компенсации могут достигать полумиллиона рублей.