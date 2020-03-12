Ставки по ипотеке могут вырасти

Ставки по ипотеке в России могут увеличиться на один-два процента. Это произойдет, если ЦБ повысит ключевую ставку из-за падения курса рубля.

Об этом рассказал генеральный директор Дом.рф Виталий Мутко. Его слова процитировал ТАСС.

Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть «вдлинную», выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на один-два пункта Виталий Мутко.

Однако Мутко уверен, что банки не изменят ставки по ипотеке еще неделю-полторы. Он отметил, что сейчас средняя базовая ставка равна 8,5%.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что ипотечная ставка опустилась ниже исторического минимума — 1 февраля она достигла 8,84% годовых. В январе 2019 года она была значительно выше — 9,87%.

Рубль резко упал по сравнению с курсами евро и доллара из-за сильнейшего снижения цен на нефть. Это произошло из-за того, что члены ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении ее добычи. В результате доллар по отношению к российской валюте вырос до 75 рублей, а евро — до 85, что произошло впервые с 2016 года.