    12 марта 2020, 12:42

    Ставки по ипотеке могут вырасти

    Нина Петлинова

    Ставки по ипотеке в России могут увеличиться на один-два процента. Это произойдет, если ЦБ повысит ключевую ставку из-за падения курса рубля.
    Ставки по ипотеке могут вырасти

    Об этом рассказал генеральный директор Дом.рф Виталий Мутко. Его слова процитировал ТАСС.

    Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть «вдлинную», выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на один-два пункта

    Виталий Мутко.

    Однако Мутко уверен, что банки не изменят ставки по ипотеке еще неделю-полторы. Он отметил, что сейчас средняя базовая ставка равна 8,5%.

    Ранее ЦБ РФ сообщил, что ипотечная ставка опустилась ниже исторического минимума — 1 февраля она достигла 8,84% годовых. В январе 2019 года она была значительно выше — 9,87%.

    Рубль резко упал по сравнению с курсами евро и доллара из-за сильнейшего снижения цен на нефть. Это произошло из-за того, что члены ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении ее добычи. В результате доллар по отношению к российской валюте вырос до 75 рублей, а евро — до 85, что произошло впервые с 2016 года.