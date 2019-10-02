Ставка на российский товар. Новое детское питание начали выпускать в Ногинске

Новое производство детского питания в индустриальном парке «Богородский» выпустило первую партию продукции. Конвейер лично запустил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он приехал познакомиться с «новичками» индустриального парка — компанией «Фармалакт».

Компания «Фармалакт» запустила в индустриальном парке «Богородский» новую производственную линию по выпуску заменителя грудного молока, изготовленного на основе молока сельскохозяйственных животных и растительных белков без использования пальмового масла (70% сырья поставляется из России и Белоруссии). Это одно из основных производств компании в индустриальном парке. Кроме него есть также линии по производству детского печенья и детского чая. Предприятие заработало в мае прошлого года, а теперь готово показать полную мощность.

Источник фото: телеканал «360»

Глава региона отметил важность работы по привлечению инвесторов. Так, в прошлом году Подмосковье приблизилось к размеру инвестиций в 900 миллиардов рублей, задача на этот год — триллион.

«Для того чтобы был триллион, нужно чтобы инвесторы вкладывали деньги, а производства работали. Пока у нас все идет по плану, но всегда нужно приложить усилия», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Руководство компании особенно гордится качеством продукции и отмечает, что создание собственного бренда — достойный ответ зарубежным конкурентам.

Сырный кластер в Дмитрове принесет бюджету Подмосковья более 900 млн рублей Подробнее

«Мы сейчас делаем первые шаги на большом рыке и в ближайшее время планируем стать лидером по производству детского питания в России. Наша продукция направлена на импортозамещение, потому что сейчас 90% заменителя молока привозится из-за рубежа», — сообщил генеральный директор ООО «Фармалакт» Олег Красников.

Компания «Фармалакт» заработала в мае прошлого года. Общий размер осуществленных инвестиций — 1,4 миллиарда рублей. На данный момент предприятие обеспечило жителям муниципалитета 91 рабочее место и планирует создать еще 181.