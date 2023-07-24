24 июля 2023, 08:00
«Ставка была выше в 2022 году». Повышение ключевой ставки не скажется на мерах поддержки от Минстроя
Минстрой России решил не вводить новых мер поддержки после повышения ключевой ставки
Повышение ключевой ставки не скажется на реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Новые меры поддержки пока не обсуждали, заявил на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке министр Ирек Файзуллин. Его процитировал «Интерфакс».
«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому меры поддержки сегодня пока работают. <…> Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию национального проекта», — сказал он.
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По словам министра строительства и ЖКХ, повышение ключевой ставки не вызовет больших изменений, потому что проекты уже реализуются. Ипотечные программы рассчитаны еще на год, до 1 июля 2024 года. Ирек Файзуллин сказал, что министерство взяло ситуацию под свой контроль и рассмотрело разные варианты развития событий.
Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. По оценкам регулятора, инфляция превысила 4% годовых и продолжила расти.
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