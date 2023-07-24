Деньги 24 июля 2023, 08:00 «Ставка была выше в 2022 году». Повышение ключевой ставки не скажется на мерах поддержки от Минстроя Минстрой России решил не вводить новых мер поддержки после повышения ключевой ставки РИА «Новости»

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Повышение ключевой ставки не скажется на реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Новые меры поддержки пока не обсуждали, заявил на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке министр Ирек Файзуллин. Его процитировал «Интерфакс».

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому меры поддержки сегодня пока работают. <…> Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию национального проекта», — сказал он.

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По словам министра строительства и ЖКХ, повышение ключевой ставки не вызовет больших изменений, потому что проекты уже реализуются. Ипотечные программы рассчитаны еще на год, до 1 июля 2024 года. Ирек Файзуллин сказал, что министерство взяло ситуацию под свой контроль и рассмотрело разные варианты развития событий.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. По оценкам регулятора, инфляция превысила 4% годовых и продолжила расти.