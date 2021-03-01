Стало известно, жители каких регионов добросовестно погашают кредиты

Специалисты РИА «Новости» провели исследование и выяснили, жители каких регионов России добросовестнее других погашают кредиты, написал «МИР 24».

Наибольшее число порядочных заемщиков проживают в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО. Тенденция нарушать сроки погашения распространена среди жителей Ингушетии и других республик Северного Кавказа.

Эксперты обратили внимание, что рынок кредитования населения в нашей стране в этом году показал хорошие темпы роста даже на фоне пандемии коронавируса. К стабильному росту рынок вернулся во второй половине минувшего года благодаря стабилизации экономики, уменьшению рыночных ставок и стимулированию кредитования.