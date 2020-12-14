Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Аналитики выяснили, сколько в среднем стоит собрать новогодний стол в России. В среднем по стране эта сумма составит 5,7 тысячи рублей. Но это без учета алкоголя.

Исследование провели специалисты «Сбермаркета», передает ТАСС. Они исходили из того, что все традиционные блюда готовится самостоятельно: овощные и мясные нарезки, компоты, традиционные салаты, десерты и газированные напитки.

«Для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд», — говорится в исследовании.

Эксперты также выяснили, для каких профессий такая стоимость праздничного стола будет более доступной. По их данным, список возглавляют программисты, разработчики, водители в сфере логистики, машинисты в сфере строительства и врачи.

Также специалисты составили список профессий, представителям которых будет сложнее организовать себе такой стол. В список попали бухгалтеры, уборщики помещений сферы услуг, администраторы и пекари. Такие данные аналитики получили, сравнив среднюю зарплату и стоимость стола.

Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем столе, сообщает РИА ФАН. Для начала нужно составить меню и закупить ряд продуктов заранее.