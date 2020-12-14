facebook_pixel
    14 декабря 2020, 11:59

    Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

    Анастасия Калинина

    Аналитики выяснили, сколько в среднем стоит собрать новогодний стол в России. В среднем по стране эта сумма составит 5,7 тысячи рублей. Но это без учета алкоголя.
    Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

    Исследование провели специалисты «Сбермаркета», передает ТАСС. Они исходили из того, что все традиционные блюда готовится самостоятельно: овощные и мясные нарезки, компоты, традиционные салаты, десерты и газированные напитки.

    «Для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд», — говорится в исследовании.

    Эксперты также выяснили, для каких профессий такая стоимость праздничного стола будет более доступной. По их данным, список возглавляют программисты, разработчики, водители в сфере логистики, машинисты в сфере строительства и врачи.

    Также специалисты составили список профессий, представителям которых будет сложнее организовать себе такой стол. В список попали бухгалтеры, уборщики помещений сферы услуг, администраторы и пекари. Такие данные аналитики получили, сравнив среднюю зарплату и стоимость стола.

    Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем столе, сообщает РИА ФАН. Для начала нужно составить меню и закупить ряд продуктов заранее.